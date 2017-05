Vaccini: coinvolgere medici di famiglia per superare le resistenze, dice Fimmg

La Fimmg favorevole alla reintroduzione dell'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola.

"Siamo al fianco del ministro Beatrice Lorenzin sul tema delle vaccinazioni. Chi non vaccina i propri figli lede il diritto alla salute e all'istruzione dei bambini che non possono essere vaccinati per motivi di salute", sostiene in una nota il segretario nazionale della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti, commentando la proposta del governo di reintrodurre l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione alla scuola.



"Perché si possano immunizzare anche quelle decine di migliaia di bambini e ragazzi ancora non vaccinati occorre però un maggior coinvolgimento nella campagne di educazione alla vaccinazione dei medici di famiglia, oggi chiamati a vaccinare solo per influenza e pneumococco, mentre potrebbero avere un ruolo fondamentale nel recupero di fiducia verso la pratica vaccinale - sottolinea Scotti -. E' necessario che il medico di medicina generale sia messo in grado di prendere in carico sia gli assistiti da vaccinare, seguendoli anche durante la fase dei richiami, sia le famiglie per un rinforzo delle loro comunità di pazienti sulla responsabilità e diritto alla vaccinazione".



"Mi auguro che la nuova Convenzione risolva lo scarso coordinamento informativo tra noi e i servizi di prevenzione vaccinale, oggi troppo lasciata alla buona volontà dei professionisti e poco strutturata. Il risultato è che spesso non sappiamo chi dei nostri pazienti e stato immunizzato e chi no. - dichiara quindi il segretario della Fimmg - La fuga dalle vaccinazioni è un problema culturale e di disinformazione alimentata dalle bufale che circolano sul web. Non possiamo però permetterci epidemie, come quella di morbillo in corso, in attesa che i seguaci dei no-vax si convincano che la scienza è quella basata sulle evidenze, tutte a favore dei vaccini, e non sulle opinioni. I medici di famiglia possono dare un contributo determinante a superare le resistenze in fasce ancora troppo estese della popolazione".