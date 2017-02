Vaccini: Vaxxed censurato davvero da Lorenzin? Codacons pensa a querela

Il Codacons pensa di querelare Beatrice Lorenzin che avrebbe impedito la proiezione del documentario Vaxxed al Parlamento europeo. Il Comilva informa però che il documentario che affronta il tema vaccinazioni e autismo "è stato bloccato 10 giorni fa...non certo per l'intervento della ministra".

Il Codacons contro il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che ha chiesto ed avrebbe ottenuto che la proiezione del film 'Vaxxed' fosse spostata fuori dal Parlamento europeo ed in una data differente rispetto a quella prevista e coincidente con l'iniziativa 'Vaccine - Safety in question' in programma il 9 febbraio.



"In tema di vaccini la Lorenzin agisce come Torquemada, restaurando in Italia l'Inquisizione e un intollerabile clima da caccia alle streghe - denuncia quindi il presidente Carlo Rienzi - Ciò che è avvenuto con il film 'Vaxxed' è gravissimo, perché l'Italia ha imposto a tutta l'Europa una censura che non aveva motivo di esistere, considerata la libertà di espressione, di pensiero e di critica".



"La pellicola poteva essere vista, discussa e bocciata, ma in nessun caso andava impedita la proiezione nell'ambito dell'iniziativa sui vaccini del 9 febbraio", si osserva infattti dall'associazione.



"Per tale motivo e considerate le reiterate esternazioni del Ministro della Salute contro chiunque osi esternare tesi critiche sui vaccini, il Codacons sta valutando la possibilità di querelare Beatrice Lorenzin, e promuoverà in Europa la proiezione del film Vaxxed e di qualsiasi altro film critico sui vaccini, pur non condividendo le tesi dei tali pellicole", si anticipa.



In un tweet a Mainfatti.it, il Comilva ci informa però che il documentario Vaxxed che affronta il tema vaccinazioni e autismo "è stato bloccato 10 giorni fa...non certo per l'intervento della ministra".