Vaccini: Lorenzin chiede a Tajani di "censurare" Vaxxed al Parlamento UE

Dopo aver annullato la proiezione di Vaxxed in Senato, il governo tenta di censurare il documentario anche al Parlamento europeo. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin scrive ad Antonio Tajani e chiede "una ferma e autorevole presa di posizione nei confronti dell'evento".

Dopo aver annullato la proiezione di Vaxxed in Senato, il governo tenta di censurare il documentario sui danni da vaccini di Andrew Wakefield anche al Parlamento europeo.



"Abbiamo recentemente appreso che per il prossimo 9 febbraio è stata programmata a Bruxelles l'iniziativa 'Vaccine - Safety in question' presso il Parlamento europeo. Da quanto riportato risulta prevista la proiezione della pellicola 'Vaxxed - from cover-up to catastrophe'. All'iniziativa prenderanno parte noti attivisti del fronte anti-vaccinazioni, sulla cui reputazione la comunità scientifica ha da tempo espresso una valutazione inequivocabile, accompagnata dall'adozione di provvedimenti formali da parte delle Autorità competenti" spiega il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in una lettera inviata al presidente del Parlamento UE Antonio Tajani.



"Ritengo l'iniziativa particolarmente dannosa poiché punta a guadagnare un ribalta europea per posizioni settarie e destituite da ogni fondamento scientifico, che già sono state respinte energicamente a livello nazionale. - afferma - I contenuti ideologici che saranno veicolati rischiano altresì di essere altamente insidiosi per le politiche di sanità pubblica, con effetti potenzialmente molto negativi su componenti dell'opinione pubblica europea".



"Il governo italiano è particolarmente impegnato su questo tema, che io stessa tratterò nel corso di un imminente incontro già programmato con il Commissario europeo alla Salute", ricorda quindi la Lorenzin, che chiede quindi a Tajani "una ferma e autorevole presa di posizione nei confronti dell'evento, allo scopo di ristabilire i corretti termini della situazione e di evidenziare i pericoli determinati dalla diffusione di messaggi di tale gravità".



Da ricordare però che pochi giorni la Cassazione ha di fatto avallato il nesso di casualità tra vaccinazioni e bimbo rimasto disabile.