Vaccini: Comilva a #Cartabianca non è posizione sostenibile, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD sull'intertevento del Comilva a #Cartabianca.

"La posizione di Bianca Berlinguer, in merito alla presenza di un militante no vax a Carta Bianca, non è sostenibile" dichiara in un comunicato Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico. L'esponente dem riporta quindi: "Il servizio pubblico, anche recentemente, ha preso l'impegno specifico a supportare gli sforzi dello Stato e delle Regioni verso l'obbligo di vaccinazione. Ha ragione il collega Michele Anzaldi a pretendere che la Rai rispetti in ogni modo tale impegno."



Nel corso della trasmissione pomeridiana di ieri #Cartabianca è stato invitato infatti anche Matteo Angelini del Comilva, che non è certo né una organizzazione illegale o terroristica ma semplicemente il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni. Ed infatti Bianca Berlinguera, in replica al segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi (sempre PD), aveva chiarito: "Come suggerisce la più elementare regola della comunicazione, le posizioni che esprimono perplessità e dubbi, per meglio essere contraddette e chiarite, non vanno censurate ma sottoposte al vaglio scientifico come sempre è accaduto nella nostra trasmissione".



Questa pressione politica sulla reintroduzione dell'obbligo dei vaccini a scuola è da spiegare con il fatto che dal 2014 l'Italia è capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale, incarico quinquennale conferito al nostro Paese durante il summit "Global Health Security Agenda". Proprio il Comilva su Facebook osserva che "adesso i nostri politici si trovano a dover rendere conto di non aver saputo alzare ulteriormente la copertura vaccinale sul nostro territorio e devono correre ai ripari per non fare l'ennesima pessima figura in campo internazionale".

Ed infatti, oggi si attende dal Consiglio dei Ministri il decreto sui vaccini fortemente voluto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin.