Vaccini, Codacons: perché obbligo a scuola e non per parchi e palestre?

Il Codacons commenta la proposta di rendere di nuovo obbligatori i vaccini per l'iscrizione a scuola.

"Se il governo varerà una legge nazionale che impone la vaccinazione come requisito per la frequentazione di asili e scuole, lo stesso principio dovrà essere applicato a chiese, parchi, palestre e qualsiasi altro luogo di aggregazione" sottolinea in una nota il Codacons, commentando le ultime dichiarazioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin sul tema vaccini.



«Francamente non si capisce il principio che porta il Ministero della Salute e alcune Regioni a ritenere necessaria la vaccinazione solo per l'accesso alle scuole, quando esistono numerosi altri luoghi pubblici che possono rappresentare un rischio sul fronte sanitario e dei contagi di malattie - osserva il presidente Carlo Rienzi - Se lo scopo è infatti quello di tutelare la salute pubblica, allora il divieto di ingresso per i non vaccinati deve valere anche per chiese, parchi, ristoranti, palestre, bar, ecc. Un bambino non vaccinato, ad esempio, potrebbe essere escluso da un istituto scolastico ma continuare ad essere in contatto con altri bambini nelle chiese o in un parco giochi».



«Tale possibilità dimostra in modo inconfutabile l'assurdità dell'obbligo su cui sta lavorando il Ministero, che si tradurrà nell'ennesimo regalo alle case farmaceutiche» conclude ironico Rienzi.