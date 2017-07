Vaccini: 10 obbligatori ma mancano per epatite A e B, dice Codacons

Il Codacons denuncia la fine delle scorte dei vaccini contro l'epatite A e B.

"Mentre il Senato approva il decreto Lorenzin che obbliga le famiglie a sottoporre i figli a ben 10 vaccinazioni, lo Stato manda in vacanza gli italiani all'estero senza le necessarie protezioni sanitarie" denuncia in una nota il Codacons, attaccando il Ministero della Salute. "Dopo il vaccino contro l'epatite A, letteralmente sparito dalla circolazione nell'ultimo mese a causa delle scorte terminate, anche quello contro l'epatite B è ora irreperibile in Italia, a causa dell'esaurimento delle scorte - segnala infatti l'associazione dei consumatori - Chi in questi giorni aveva fato domanda per tali vaccinazioni, particolarmente richieste in questo periodo dell'anno in virtù delle partenza dei cittadini per le vacanze all'estero, ha ricevuto comunicazione dagli organi sanitari che purtroppo al momento non sarà possibile essere vaccinati".



«Questo significa che migliaia e migliaia di italiani andranno all'estero nelle prossime settimane senza alcuna protezione sanitaria, nonostante sia raccomandato, per alcuni paesi stranieri, provvedere alla vaccinazione contro epatite A e B prima della partenza - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Il Ministero della Salute 'predica bene e razzola male', perché mentre rende obbligatori 10 vaccini per i bambini, non è in grado di garantire la reperibilità di quelli facoltativi, con evidenti rischi per i cittadini che trascorreranno le vacanze all'estero».