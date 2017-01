Obbligo vaccini scuola: la realtà sulle vaccinazioni è un'altra, dice Comilva

"La rotta disegnata dalla fine degli anni '90 che ha introdotto maggiori tutele per i danneggiati e ha visto nascere le leggi regionali verso il superamento delle leggi dell'obbligo è stata improvvisamente invertita con l'alibi del calo delle coperture vaccinali. Ma la realtà è ben altro" denuncia in una nota il Comilva, commentando l'intesa raggiunta tra Stato Regioni sull'approvazione di una legge nazionale che vorrebbe imporre i vaccini per l'ingresso nelle scuole (asili e materne).



Il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni sconfessa però gli assiomi a cui si rifà il Ministero della Salute per tentare di reintrodurre l'obbligo delle vaccinazioni a scuola, elencando:



- Le epidemie di malattie infettive esplodono nelle comunità con elevate coperture vaccinali e colpiscono tutti: l'effetto gregge non funziona. L'insuccesso della vaccinazione di massa nel proteggere la collettività è palese. Va compreso perché le vaccinazioni di massa non garantiscono i risultati, invece di ostinarsi a vaccinare sempre di più;

- Non esiste un sistema di monitoraggio che ci dica come rispondono i soggetti vaccinati né quanto duri l'immunità artificiale. Non è possibile proteggere la collettività con la semplice copertura vaccinale;

- Una vaccinazione non ha lo stesso effetto su tutte le persone, né i suoi effetti collaterali sono prevedibili: non è vero che la stessa misura va bene per tutti;

- I bambini immunocompromessi non frequentano solo i compagni di scuola: escludere qualcuno dalla comunità e obbligare a vaccinare non è etico né scientifico senza una valutazione corretta del rischio.



Il Comilva osserva inoltre che "i bambini diventano immunocompromessi anche a causa della vaccinazione: - rilevando - oggi ci si ammala sempre più

di malattie autoimmuni allergiche, croniche, infiammatorie e a carattere degenerativo, ma la zelante 'comunità scientifica' non ha mai alzato la voce o dato risposte per questo".



"L'accusa di essere anti-scientifici e anti-vaccinisti solo per il fatto di voler discutere della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini è un insulto intollerabile. La scienza si basa sulla verifica di ipotesi, non sulla fede" viene quindi ricordato. Il Comilva vuole comunque continuare a credere, nonostante tutto, che l'Italia sia ancora "uno Stato democratico dove le tutele costituzionali, scritte da politici di tutt'altro spessore, sopravvissuti all'orrore della guerra e ad un totalitarismo inaccettabile, siano possibili e viventi nella mente e nel cuore di chi è chiamato al suo servizio".



Propriom per questo il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni annuncia che non rinuncerà "mai alle iniziative legali" avviate e che verranno "portare fino in fondo" perché, conclude: "Quello che vogliamo e rivendichiamo sono i nostri diritti civili e democratici, la libertà di scelta, il rispetto come

cittadini, uomini e donne liberi".