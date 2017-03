Morbillo: con calo vaccini Italia sarà untore in UE, dicono medici di famiglia

I medici di famiglia preoccupati per l'aumento di casi di morbillo in Italia.

"I dati diffusi dal Ministero della Salure sull'incremento di casi di morbillo sono allarmanti" dichiara in una nota Silvestro Scotti, segretario nazionale della FIMMG (Federazione dei medici di famiglia).



"La situazione non può essere sottovalutata. Bisogna agire al più presto. - prosegue - Molti Paesi si sono dichiarati 'morbillo free', non vorrei che l'Italia, in un futuro non troppo lontano, possa essere additata come 'untore' d'Europa per malattie scomparse altrove grazie ai vaccini".



"Si corre così il rischio che vengano alzati dei muri contro gli italiani non vaccinati - sottolinea Scotti -. Per questo motivo bisogna continuare combattere con forza contro i falsi miti e le informazioni sbagliate che alimentano le paure nei confronti delle vaccinazioni".