Lorenzin: in CdM decreto per aumentare vaccini obbligatori, anche a scuola

Beatrice Lorenzin smentisce quanto dichiarato neanche 2 anni fa ed annuncia che presenterà un decreto per rendere obbligatorie le vaccinazioni per l'accesso a scuola, di ogni ordine e grado. Inoltre, la Lorenzin vuole persino aumentare la lista dei vaccini obbligatori.

Nonostante l'Unione europea chiede da anni che i vaccini vengano liberalizzati, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin annuncia di avere "pronto un testo di legge che prevede l'obbligatorietà delle vaccinazioni" per l'accesso a scuola, di ogni ordine e grado. Da ricordare che tale obbligo era venuto meno nel 1999 dopo un decreto delll'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.



Ed infatti, ad ottobre 2015, proprio la Lorenzin aveva assicurato che "nessuno aveva mai messo in dubbio la possibilità di far iscrivere a scuola bambini non vaccinati" aggiungendo anche: "Qualora si dovesse decidere una cosa del genere bisogna passare per il Parlamento". Smentendo se stessa, quindi, Lorenzin vede oggi invece fattibile la via del decreto ministeriale su una questione così delicata come quello della libertà di scelta terapeutica.



Non solo, Beatrice Lorenzin anticipa persino "un ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie". In sostanza, nel prossimo futuro i vaccini obbligatori non saranno più solo 4 (anche se a disposizione c'è incostituzionalmente solo l'esavalente) ma chissà quanti di più, magari da somministrare ad una creatura di 3 mesi tutti insieme.



"Ho immaginato questo decreto - ha chiarito il ministro - con il Ministero della Salute che ogni anno dà la lista di quelle che sono le vaccinazioni obbligatorie, superando anche la dicotomia tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Tutte le vaccinazioni che sono nel piano vaccinale approvato nei livelli essenziali di assistenza sono necessarie per la salute delle persone, poi ce ne saranno un gruppo che saranno obbligatorie per l'accesso alla scuola dell'obbligo".



Prima, però, la Lorenzin dovrebbe riscrivere gli articoli dal 32 al 34 della Costituzione, oltre a stralciare la ratifica italiana alla Convenzione di Oviedo.



Ma il ministro non sembra preoccuparsene e tenta di accorciare i tempi il più possibile, dichiarando quindi di aver già "inviato il testo al Presidente del Consiglio", e sarà sul tavolo anche del prossimo Consiglio dei Ministri di venerdì 12 maggio. "Ovviamente - puntalizza il ministro - non potrà essere approvato venerdì, perché necessiterà di approfondimenti e di una discussione anche da parte del ministero dell'Istruzione, per valutare se i tempi sono davvero maturi per fare una legge che ci riporti in sicurezza".