Infermiera che fingeva vaccini: i dubbi. Serve controllo in doppio cieco

L'infermiera Emanuela Petrillo accusata di aver finto quasi 21mila vaccinazioni su oltre 7.500 bambini e adulti continua a proclamarsi innocente, ma la AAS 3 in Friuli Venezia Giulia richiama tutti perché "una vaccinazione in più non comporta alcun rischio per il bambino". Ma per avere la prova della colpevolezza dell'infermiera serve un controllo in doppio cieco.

L'infermiera Emanuela Petrillo, 31 anni, accusata di aver finto quasi 21mila vaccinazioni su oltre 7.500 bambini e adulti nel distretto sanitario AAS 3 in Friuli Venezia Giulia dal novembre 2009 al dicembre 2015, continua a proclamarsi innocente e dice anche di essere sempre stata "favorevole ai vaccini". Dopo l'accusa di alcuni colleghi, però, è stata aperta una indagine dalla procura di Treviso (che aveva in precedenza indagato Emanuela Petrillo a sua insaputa e infine archiviato) e dalla procura di Udine che ipotizzano i reati di falso, abuso d'ufficio e peculato.



Secondo la AAS 3 solo un terzo delle dosi sono state somministrate per finta, anche se l'infermiera osserva: "Qualcuno deve spiegarmi come avrei selezionato chi vaccinare e chi no, come avrei distratto tutti, cosa significa 'eseguire l'operazione in una posizione strana'".



"La vicenda in sé fa sorgere oggettivamente delle legittime e fondate domande su quanto ipoteticamente accaduto, quanto meno vanno fatte delle doverose riflessioni senza farsi sovrastare dalla marea di speculazioni che vengono ogni giorno diffuse attraverso i media sui termini sostanziali della vicenda" spiega in una nota il Comilva.



"Innanzitutto si osserva - sottolinea il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni - che il 'risveglio' dell'AAS n. 3 avviene solo a seguito delle indagini avviate dall'USL 2 trevigiana. Possibile che nessuno in AAS n. 3 avesse avuto qualche sospetto o sentore che l'operato della mera operatrice sanitaria non rispettasse le procedure aziendali? Se così fosse, risulterebbero evidenti e gravi le carenze del sistema di controllo interno aziendale, sia da un punto di vista della qualità del servizio ma anche sotto il profilo della sicurezza e dell'impatto ambientale. Altrettanto gravi e da accertare con assoluta urgenza

sono le responsabilità dei dirigenti del dipartimento di prevenzione e della direzione sanitaria".



Comilva prosegue: "Ad un primo esame della vicenda resta poi il dubbio riguardo al comportamento - quanto meno 'poco attento' - delle migliaia di genitori che avranno sicuramente accompagnato ed assistito i bambini durante la vaccinazione, per non parlare degli adulti: nessuno, né a Treviso né a Codroipo si sarebbe accorto di nulla? - e si evidenzia - Oltre al genitore che teneva in braccio il bambino dovrebbero essere presenti nella stanza due assistenti e un medico (o dentro o nelle vicinanze). Quindi due o tre operatori sempre presenti: solo i colleghi trevigiani della signora si sarebbero insospettiti perché i bimbi non piangevano durante la vaccinazione? E, in aggiunta, solo i colleghi trevigiani avrebbero avuto sospetti mentre per i friulani era tutto in ordine?".



Si fa notare quindi: "Nonostante la magistratura debba fare ancora il suo, la task force incaricata di avviare la campagna straordinaria di monitoraggio e di gestire 'il caso' avrebbe comunque già deciso sulle precise responsabilità dell'operatrice sanitaria, che in realtà sono tutte da accertare. Questa decisione si basa sul paradigma che assume l'equivalenza fra vaccinazione e immunizzazione del soggetto".



In realtà, ricorda il Comilva, esistono i cosiddetti 'non responder' e i 'low responder' (che non sviluppano o sviluppano in misura minima gli anticorpi a fronte della vaccinazione) e il decadimento dell'immunizzazione nel tempo. In tutti i casi potremo non trovare riscontro dell'avvenuta immunizzazione nei soggetti regolarmente vaccinati".



Però "questa è una verifica che viene preclusa da una campagna immediata di richiamo vaccinale. E ciò anche a scapito di un doveroso incidente probatorio disposto dalla magistratura atto a verificare le eventuali responsabilità dell'operatrice sanitaria nel caso di mancata immunizzazione", viene osservato.



"Inoltre - si prosegue - la magistratura potrebbe anche acquisire la doverosamente conservata documentazione sul mantenimento della 'catena del freddo' ed anche confrontarla con gli 'stress-test' effettuati dai produttori dei diversi vaccini (gli 'stress-test' valutano la persistenza di efficacia a diverse temperature di conservazione)". Ed infatti, sulla mancata immunizzazione, il legale dell'infermiera subito dopo le prime accuse aveva evidenziato proprio che "il cattivo metodo di conservazione dei vaccini potrebbe averne annullato l'effetto".



Il Comilva quindi suggerisce: "Quello che sarebbe corretto fare - con la consulenza di un competente epidemiologo-statistico - è valutare la risposta anticorpale nei confronti di più antigeni con un controllo in doppio cieco (cioè rispetto ad un egual numero di soggetti da assumersi come 'veramente' vaccinati ed inseriti negli stessi territori) per impedire Bias (distorsioni). - aggiungendo però - Nella task force non sembra sia presente alcun esperto in statistica e nessuno in tossicologia".



"Questa operazione quindi - viene specificato - dovrebbe essere realizzata su tutti i pazienti esclusivamente vaccinati dall'operatrice sanitaria ed un congruo numero di soggetti vaccinati esclusivamente da altri colleghi, omogenei per caratteristiche (età, tipo e numero di vaccinazioni somministrate, lotti vaccinali utilizzati, ecc.) nello stesso periodo di tempo (2009/2015). Gli innocui prelievi di minime quantità di sangue verrebbero così inviati al laboratorio con un codice identificativo univoco (anonimo) in modo tale che il personale esegua i controlli senza ricondurli al soggetto a cui appartengono. Poiché è attesa una minima percentuale di 'non responder' e di 'low responder', la differenza tra i due gruppi sarebbe così dirimente".



Finora invece i controlli della AAS 3 "sono stati effettuati su un numero imprecisato (ma all'apparenza esiguo) di bambini" prosegue il Comilva, e anche se l'azienda sanitari ammette che "non è possibile sapere se il singolo bambino abbia fatto tutte le dosi in maniera adeguata" si è deciso di somministrare nuovamente tutte le vaccinazioni perché "una in più non comporta alcun rischio per il bambino".



Il Comilva sottolinea quindi che "non vi è chiarezza se il campione statistico sia sufficientemente rappresentativo, né se la dichiarata non presenza di anticorpi sia uniforme o meno in base al numero e alla tipologia di vaccini somministrati". Inoltre "la decisione di avviare i richiami vaccinali è intempestiva rispetto alle necessarie valutazioni di opportunità che dovrebbero essere guidate dalle iniziative che la magistratura vorrà mettere in campo per avviare le indagini, precludendo qualsiasi opportuno incidente probatorio perché produce un irreversibile inquinamento delle prove (la mancata presenza degli anticorpi). - evidenziando - Peraltro, non ci sarebbero nemmeno gli estremi per un intervento di emergenza dal momento che si sostiene l'effettiva sussistenza dell'effetto gregge nella protezione della salute pubblica, sulla base dei dati di copertura vaccinale presunta".



Il Comilva osserva poi: "Se in un primo momento l'attenzione era posta alle sole vaccinazioni somministrate dall'operatrice Emanuela Petrillo ora si sta allargando la popolazione dei 'sospetti' a tutte le vaccinazioni somministrate nel periodo tardo 2009 e fine 2015, somministrazioni effettuate nei giorni in cui la suddetta era forse solo presente. Perché? Qui le ipotesi possono essere solo due: o l'azienda ha il sospetto che ci siano delle false attestazioni da parte di Petrillo, oppure la stessa non ha implementato alcun sistema di tracciabilità delle somministrazioni vaccinali e quindi non sa chi ha fatto cosa, ovvero non sa distinguere fra le

somministrazione dell'operatrice e quelle dei suoi colleghi. In entrambi i casi vi è una carenza nei sistemi di controllo e di monitoraggio".



Il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni chiede quindi: "Se i controlli (anticorpali) non sono in grado di dirci se la copertura anticorpale è duratura o meno per un certo periodo, come facciamo a distinguere se la vaccinazione ha prodotto o meno l'immunizzazione e, quindi, se la mancata vaccinazione è realmente responsabile dell'assenza di anticorpi? - e ancora - Perché rivaccinare soggetti già vaccinati e sui quali non viene fatto preventivamente alcun controllo dello stato immunologico? Perché si assume, una volta di più, che il profilo di sicurezza di un vaccino sia assoluto e non, come è in realtà, che ci possa essere un margine di rischio?".



Il Comilva conclude: "Non si possono mai sottovalutare le eventuali reazioni avverse di carattere generale che potrebbero insorgere (come dimostrano in modo inequivocabile i dati pubblicati nei rapporti Aifa, almeno per quanto disponibile, e i rapporti OSMED): piuttosto andrebbe predisposto un sistema di monitoraggio basato sulla farmacovigilanza attiva, come pure sarebbe opportuno stabilire un periodo di sorveglianza e verifica della copertura immunitaria nel tempo dei soggetti rivaccinati".