Decreto vaccini: obbligatori 14, multe per genitori fino a 100mila euro

Tramite decreto, il governo ha fatto diventare obbligatori 12 (anzi 14 se si calcola l'esavalente) vaccini, necessari per l'iscrizione agli asili nido e alle materne. Multe invece da migliaia e migliaia di euro per i genitori che devono iscrivere i figli ad elementari, medie e superiori (fino a 16 anni).

Con un decreto (a rischio incostituzionale) il governo ha esteso enormemente l'obbligatorietà dei vaccini. Se finora i vaccini obbligatori erano 4 da oggi diventano 12, anzi 14 se si calcola che in commercio c'è solo l'esavalente. Con decreto, il governo ha infatti imposto l'obbligo dei vaccini dei bambini da 0 a 6 anni per l'iscrizione agli asili nido e alle materne, e pesanti sanzioni per i genitori che vogliono iscrivere i figli alle scuole dell'obbligo (dalle elementari fino alle superiori, età 6-16 anni).



Quali sono quindi i vaccini obbligatori? Oltre agli attuali quattro vaccini obbligatori contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B, lo diventano anche quelli finora facoltativi quali morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningite di ceppo B e meningite C. Anzi, il rischio è che gli obbligatori diventino 14, visto che già oggi i genitori per assolvere all'obbligo sono costretti a vaccinare i figli con l'esavalente, che contiene anche i vaccini contro l'influenza di tipo B e la pertosse.



Inoltre, su proposta del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, i genitori verranno sanzionati con multe "anche 30 volte più alte di quelle esistenti" se i loro figli frequenteranno elementari, medie e superiori (fino a 16 anni) senza aver fatto tutte le 12 (o 14) vaccinazioni. Le attuali sanzioni, che di norma non venivano neanche applicate, sono per esempio di 150 euro per chi rifiuta il vaccino contro la poliomelite e di 250 euro per l'epatite B. Con il decreto, i genitori rischiano quindi di dover pagare diverse migliaia di euro, e a chi rifiuta tutti i 14 vaccini potrebbe essere inflitta una multa fino ad un centinaio di migliaia di euro.



Il calcolo infatti è presto fatto. Se si prende in considerazione l'attuale sanzione ad oggi più alta (250 euro) e si moltiplica per 30, la somma fa già 7.500 euro solo per una mancata vaccinazione. Se si moltiplica poi per le 14 vaccinazioni divenute obbligatorie si arriva 105mila euro.