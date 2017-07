Decreto vaccini: non attuabile allontanamento da scuole, dice Anci

L'Anci lamenta il fatto che sono rimaste inascoltate le richieste dei Comuni al decreto vaccini.

"I Comuni sono fortemente in difficoltà e preoccupati per la conversione del decreto sui vaccini. Il regime per l'anno 2017-2018 grava, per gli adempimenti amministrativi, unicamente sulle spalle degli enti locali", avverte la presidente della Commissione Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica dell'Anci, Cristina Giachi.

"Chiediamo aiuto alle Regioni e ai Ministeri per poter supportare i Comuni nello svolgimento delle operazioni di raccolta e trasmissione delle certificazioni - spiega - per le città grandi si tratta di verificare migliaia di certificati in pochi giorni quando le Asl dispongono già dell'anagrafe vaccinale e quindi dei dati necessari ad applicare la legge".



"Riconosciamo tutto il valore di questo provvedimento e lo riteniamo necessario - precisa - ma non possono essere sempre e soltanto gli Enti locali, fortemente gravati in questi anni dalle restrizioni sulla possibilità di assumere personale, a sopperire alle complessità amministrative che le leggi, seppur necessarie, impongono. Ci sembra non attuabile il dato normativo che impone di allontanare dalla scuola coloro che a marzo si rivelassero non in regola con le certificazioni".

"Abbiamo chiesto in tutte le sedi di emendare il provvedimento tenendo presenti queste esigenze, ma ad oggi le richieste dei Comuni non sono state ascoltate", precisa infine l'eesponente dell'Associazione dei Comuni.