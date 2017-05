Vaccini: radiazione Miedico viola libertà di pensiero. Codacons: aberrante

Il Codacons annuncia un esposto in Procura contro la radiazione di Dario Miedico, medico critico nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie e di massa.

"Un provvedimento abnorme che riporta l'Italia ai tempi bui dell'Inquisizione" denuncia in una nota il Codacons, commentando la decisione dell'Ordine dei medici di Milano di radiare Dario Miedico per aver messo la propria firma su una lettera che esprimeva perplessità sulle vaccinazioni.



"La battaglia avviata nel nostro Paese contro la libertà di pensiero è aberrante ed estremamente pericolosa - sottolinea infatti l'associazione in difesa dei consumatori - I medici vengono intimoriti attraverso lo strumento della radiazione dall'albo e non possono più esprimere opinioni sulle vaccinazioni". "Una violenza inaudita contro la quale presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, - viene annunciato - chiedendo di aprire una indagine nei confronti dell'Ordine dei medici di Milano allo scopo di verificare se la radiazione di Miedico possa configurare le fattispecie di violenza privata e abuso di atti d'ufficio".