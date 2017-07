Estate 2017: nessun boom ma piccola ripresa. E 66% non andrà in vacanza

La Fipe rivela che saranno solo il 33,8% gli italiani che hanno in programma una vacanza tra luglio e settembre, dato in crescita ma non abbastanza.

"Per il turismo sono lontani gli anni del 'boom', ma ci sono tutte le premesse per una ripresa. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Ufficio Studi della Fipe, secondo i quali 21 milioni di italiani (il 33,8% della popolazione) faranno una vacanza tra luglio e settembre, un numero in crescita rispetto al 32,3% del 2016" viene riferito in una nota.

"Il dato rappresenta un ulteriore piccolo, ma significativo, passo in avanti verso una positiva inversione di tendenza. D'altro canto, il fatto che il 66,2% degli italiani non farà vacanze estive tra luglio e settembre evidenzia come il comparto turistico nazionale viva ancora qualche difficoltà, pur lasciando intravedere ampi margini di miglioramento" prosegue l'associazione delle imprese.

"Tuttavia nel complesso i viaggi estivi per vacanza, con destinazione l'Italia e l'estero, saranno circa 28 milioni, con un incremento del 4,9% rispetto al 2016. Aggregando i dati degli ultimi tre anni, invece, si è registrata una crescita del 22%, con un valore assoluto di 5 milioni di viaggi" continua l'ente di categoria.



«I dati sulle presenze per questa estate sono incoraggianti. La percentuale di italiani che si concederà una vacanza da qui a settembre crescerà dell'1,5% rispetto al 2016, a testimonianza del fatto che il comparto sta lentamente riprendendosi. Ad ogni modo, il valore complessivo del turismo degli italiani crescerà del 7% rispetto al 2016 arrivando a 27 miliardi di euro, con la ristorazione che varrà oltre 5,6 miliardi di euro: un dato che ci fa ben sperare sulle prospettive di occupazione. Senza dimenticare il milione e più di lavoratori che verranno impiegati nel comparto e permetteranno a tutti noi di trascorrere delle serene vacanze», commenta il presidente Lino Enrico Stoppani.



"La durata media delle vacanze sarà di 8 giorni, in leggera crescita rispetto al 2016, quando era stata di 7,8 giorni. Il dato, tuttavia, è inferiore a quello registrato nel 2014 (8,6 giorni) e nel 2015 (8,5 giorni). Complessivamente tra luglio e settembre le presenze saranno 222.814, in crescita rispetto alle 207.631 registrate nel 2016 (+7,3%)" si osserva.

Si precisa: "Guardando alla distribuzione per mese, invece, emerge come nella più classica delle estati italiane il mese di agosto registrerà il primato con oltre 106 milioni di presenze (47,6% del totale stagione), seguito da luglio (circa 79 milioni) e settembre (38 milioni)."

Si fa sapere infine: "Alloggio e ristorazione si confermano servizi fondamentali, con una quota di oltre il 50% sul totale della spesa turistica. Proprio il peso della ristorazione assume un ruolo crescente, essendo un servizio utilizzato da tutti i turisti a prescindere dall'alloggio prescelto."