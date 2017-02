Utero in affitto: da Trento ok a genitorialità anche senza legame biologico

La Corte d'Appello di Trento ha sentenziato che non è necessario un legame genetico tra i minori e il padre, riconoscendo quindi la genitorialità di due uomini che sono ricorsi alla pratica dell'utero in affitto all'estero, che in Italia è vietata anche se ormai questo non sembra essere di nessun ostacolo.

La Corte d'Appello di Trento non sembra tener conto di quanto stabilito recentemente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, i cui giudici hanno messo nero su bianco, per il supremo interesse del minore, che "una coppia non può riconoscere un figlio come suo se il bimbo è stato generato senza alcun legame biologico con i due aspiranti genitori e grazie ad una madre surrogata".



Alcuni magistrati italiani, con una sentenza datata 23 febbraio e diffusa oggi, hanno invece affermato che "l'insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero".



La Corte d'Appello di Trento sostiene infatti che "si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato".



Il caso è quello di due uomini che sono ricorsi all'estero alla pratica dell'utero in affitto e una volta tornati in Italia hanno chiesto, ed ottenuto, la trascrizione del "provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico".



La Corte d'Appello di Trento ha deciso riconoscere infatti "il diritto dei minori nati in coppie gay o lesbiche a vedersi riconosciuti entrambi i genitori, indipendentemente da come questi bambini sono nati e indipendentemente dal dato puramente biologico", sulla base dei principi enunciati nel 2016 dalla Corte di Cassazione in tema di trascrizione dell'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso.