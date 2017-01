Utero in affitto, Strasburgo: non può essere figlio se non c'è legame biologico

La Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisce ciò che fino a pochi anni fa sembrava ovvio a tutti. Respingendo il ricorso di due italiani che erano andati in Russia per ricorrere alla pratica dell'utero in affitto (illegale in Italia), i giudici di Strasburgo hanno infatti chiarito che "una coppia non può riconoscere un figlio come suo se il bimbo è stato generato senza alcun legame biologico con i due aspiranti genitori e grazie ad una madre surrogata".



La Corte ha quindi stabilito che l'Italia non ha violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando alcuni tribunali avevano stabilito l'allontanamento del bambino dalla coppia e lo avevano dato in affidamento all'età di 9 mesi. La coppia, infatti, aveva registrato il bambino come loro figlio anche se non esiste tra loro alcun legame biologico.



Per i giudici europei, quindi, non è stata violata alcuna "vita familiare" visto che il bambino aveva vissuto con i ricorrenti solo pochi mesi e con loro non aveva alcun grado di parentela.



La Corte di Strasburgo ha inoltre sottolineato che se i tribunali italiani "avessero accettato di lasciare il bambino con la coppia, dandogli la possibilità di divenirne i genitori adottivi, questo sarebbe equivalso a legalizzare una situazione creata dalla coppia in violazione di importanti leggi nazionali".



Per la Cedu, quindi, è legittimo "il desiderio delle autorità italiane di riaffermare l'esclusivo diritto dello Stato di riconoscere una relazione genitori-figli solo in presenza di un legame genetico o di un'adozione legale".



La sentenza, però, potrebbe nel prossimo futuro avere ricadute più ampie poiché potrebbe non essere più così automatica, come sembra stia avvenendo sempre più spesso oggi, l'adozione del figlio del partner che è ricorso all'utero in affitto, visto che Strasburgo ha chiarito che non è sufficiente essere una coppia per diventare automaticamente genitori.