India verso ok a utero in affitto. Preti e suore: donna peggio di una mucca

Il Forum di preti e suore avvocati di Delhi chiedono al governo dell'India di bocciare la proposta di legge sulla legalizzazione dell'utero in effitto e di imporre invece "un divieto totale e senza condizioni, della maternità surrogata".

Anche l'India si appresta a legalizzare l'utero in affitto. Il Forum di preti e suore avvocati di Delhi ribadiscono però tutta la loro contrarietà alla cosiddetta maternità surrogata perché "è una sorta di noleggio delle donne e acquisto di bambini" come viene denunciato in una nota inviata alla Fides.



Il Forum di animatori pastorali sottolinea infatti che il progetto di legge sull'utero in affitto non solo è "un attacco diretto ai valori sacri dell'istituzione del matrimonio, alla famiglia, alla dignità della donna e ai diritti naturali dei bambini" ma rischia anche di "alimentare lo sfruttamento delle donne".



"Il grembo di una donna e il dono della capacità riproduttiva, ma anche i diritti dei bambini, sono trattati come merce e posti sul mercato. - viene chiarito nella lettera inviata all'agenzia di stampa cattolica - Il diritto di un bambino, che viene portato in grembo e nutrito per nove mesi, è trattato come l'allevamento di una mucca, in cui si valuta una qualità o quantità migliore. La femminilità diventa insignificante e la donna è considerata alla stregua di un corriere. La parte psicologica ed etica viene ignorata del tutto".



Inoltre, il Forum avverte che il disegno di legge rischia persino di andare a giusitificare "la pratica della maternità surrogata tra parenti, mettendo ancora più sotto pressione le donne indiane". "Con l'avanzare della scienza riproduttiva e la mentalità di business, si arriva a considerare l'utero femminile come un semplice recipiente, un vivaio dove far germogliare una pianticella per poi trapiantarla in un altro terreno per la crescita", si chiarisce infatti.



Il Forum di preti e suore avvocati di Delhi chiede quindi al governo indiano di bocciare la proposta di legge ed anzi imporre "un divieto totale e senza condizioni, della maternità surrogata".