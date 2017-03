Napoli: presta soldi ad imprenditori con tassi al 70%, arrestato 49enne

Arrestato un usuraio a Napoli.

"I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato a Monteruscello, un 49enne di Giugliano in campania già noto, ritenuto responsabile di usura e di estorsione continuate. - viene riferito in una nota dall'Arma - Nel corso di indagini i militari hanno accertato che dalla fine del 2012 aveva prestato denaro a 3 imprenditori della zona flegrea (con tassi usurai che avevano raggiunto il 70% del capitale prestato)".



"Successivi accertamenti, condotti con l'ausilio della Guardia di Finanza di Pozzuoli - che ha curato gli aspetti patrimoniali - hanno consentito di appurare che gli imprenditori avevano accumulato 'debiti' oscillanti tra i 200.000 e i 300.000 euro e per ottenere i pagamenti a scadenza li aveva più volte minacciati di morte, anche vantando amicizie con sodalizi criminali dell'hinterland napoletano, ottenendo la cessione di macchinari di vario genere e di beni immobili", si specifica.



"Nel corso dell'ultimo episodio, l'uomo aveva chiesto a una vittima con reiterate minacce di morte 3.000 euro in denaro contante, ma è stato bloccato dai militari dell'arma che seguivano i suoi movimenti con un servizio di osservazione. - viene sottolineato - La perquisizione del suo domicilio ha portato al rinvenimento e sequestro di una ingente quantità di documenti e titoli (assegni post datati, cambiali, fatture, e altro per un controvalore di circa 1.000.000 di euro). Trovati e sequestrati anche quaderni e block notes con nominativi, cifre, percentuali e date di scadenza. La Guardia di Finanza di Pozzuoli ha sequestrato numerosi conti correnti e l'appartamento a che aveva rilevato da una delle vittime a saldo parziale dei prestiti. L'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale".