Sarajevo è ground zero dell'uranio impoverito: serve missione, dice M5S

"In ufficio di presidenza in Commissione uranio impoverito abbiamo richiesto di poter fare una missione in Bosnia, a Sarajevo, Hadzici e Giacova. Lì c'è il 'ground zero' dell'uranio impoverito" informa in una nota il deputato M5S Gianluca Rizzo, segretario della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito.



"Cosa sta accadendo in quelle terre? Che tipo di emergenza sanitaria, sociale, umanitaria è in atto? - si domanda - Già nel 2003 l'Unep lanciò l'allarme. Bisogna accendere una luce su quel dramma". "Siamo sicuri che il Ministero della Difesa accoglierà favorevolmente la nostra richiesta" concluide il pentastellato.