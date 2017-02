Piano strategico turismo: ora fase 2 per trovare risorse, dice Confturismo

Confturismo sul Piano strategico del turismo.

"Accogliamo con grande soddisfazione la definitiva approvazione del Piano strategico del turismo e riconosciamo al ministro Dario Franceschini il merito e il grande impegno profuso per il raggiungimento di questo importante risultato", dichiara in una nota Confturismo.



"E' senza dubbio uno strumento valido e il fatto che il governo lo abbia ufficialmente fatto proprio significa che ora parte la 'fase 2' e cioè quella di trovare subito le risorse per attuare le azioni in esso contenute. Dunque, all'indomani della grande delusione che il settore aveva registrato per una legge di bilancio 2017 che quasi nulla prevede per il Turismo, non possiamo che accogliere positivamente questa inversione di rotta", dichiara il presidente di Confturismo Luca Patanè.