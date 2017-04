Pasqua e Pasquetta 2017: a Torino turisti in crescita del 5%

Ascom Confcommercio Torino annuncia un aumento di turisti nel periodo pasquale.

«Il periodo pasquale rappresenta anche quest'anno un importante test per l'avvio della stagione turistica estiva e ci fa sperare in un consolidamento della ripresa dei flussi nazionali e internazionali. Anche i visitatori stranieri che pur per brevi periodi hanno deciso di passare qualche giorno di vacanza in città o in montagna riconoscono Torino come importante città d'arte per i suoi musei», dichiara in una nota di Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino, che annuncia un +5% per cento nelle presenze dei turisti nel capoluogo piemontese.



L'associazione delle imprese puntualizza: "Secondo quanto rilevato dall'Ascom, il settore alberghiero registra una buona occupazione delle camere, che sfiora l'80%. I pubblici esercizi, la pasticceria e la ristorazione confermano l'aumento delle prenotazioni (+5% e + 8 %) e l'attenzione verso prodotti e menù attenti alla qualità, alla tradizione piemontese da parte di turisti, anche nuovi top spender, in particolare dall'Estremo Oriente, con la ricerca mirata delle tipicità regionali. In aumento la vendita di colombe artigianali mentre si contrae ancora l'acquisto di carne bovina."



«Anche il turismo qualificato e internazionale, come quello orientale riconosce Torino come 'città gourmand' per la sua ricchezza di tipicità gastronomica e per la sua alta pasticceria. Le nostre imprese sono protagoniste nel processo di innovazione del settore ma occorre che Regione e Comune di Torino le accompagnino in un percorso di sviluppo, potenziamento dell'offerta turistica», ha sollecitato Coppa.