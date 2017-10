Tumore allo stomaco: per la prima volta asportato per via endoscopica

Innovativo intervento chirurgico all'Ismett di Palermo, dove è stato asportato con successo un tumore allo stomaco unicamente per via endoscopica grazie uno strumento di sutura endoscopica di nuova generazione.

Asportato con successo un tumore allo stomaco unicamente per via endoscopica. L'operazione, la prima al mondo, è avvenuta all'Ismett di Palermo, che specifica che solo in Cina alcuni interventi analoghi sono stati portati a termine ma con tecniche di sutura obsolete.

L'intervento, eseguito su una paziente di 51 anni, è stato possibile grazie al nuovo sistema di sutura endoscopica che permette di "ricucire" il foro effettuato durante la procedura. La donna è stata così sottoposta ad una vera e propria gastrectomia cuneiforme, cioè un'asportazione di un tratto di tessuto dello stomaco a forma di cuneo, per via endoscopica.



Nell'operazione è stato utilizzato un elettrobisturi endoscopico miniaturizzato che ha consentito la rimozione della neoformazione ma anche della parete gastrica adiacente - in modo da rendere l'intervento oncologicamente radicale. Ciò ha però creato una voluminosa perforazione allo stomaco finora non gestibile endoscopicamente. Grazie ad uno strumento di sutura endoscopica di nuova generazione, la parete gastrica è stata invece richiusa senza necessità di fastidiosi tagli nella parete addominale o di dolorosi tubi di drenaggio. Proprio per questo, la paziente sottoposta a questa procedura è stata in grado di muoversi subito dopo il risveglio dall'anestesia, di rialimentarsi già dopo 48 ore ed ha potuto lasciare l'ospedale appena tre giorni dopo l'intervento.

"E' da anni che aspettiamo uno strumento endoscopico efficace per suturare la parete intestinale dall'interno" ammette il dottor Antonino Granata, che ha realizzato l'innovativo intervento con la collaborazione del dottor Mario Traina.