Robert Miles: il dj di Children morto a 47 anni per un tumore

E' morto ad a Ibiza ad appena 47 anni il dj e produttore musicale Roberto Concina, meglio noto come Robert Miles.



Roberto Concina era nato in Svizzera da genitori italiani emigrati, ma era cresciuto nel paese di Fagagna in Friuli. Nel 2011 Robert Miles pubblica quello che rimarrà il suo album "Th1rt3en", mentre quello di debutto, "Dreamland", è uscito nel 1996, un anno dopo la pubblicazione di "Children".



"La tragica notizia della scomparsa di un grande talento e artista del nostro tempo, mi rende incredulo e sconvolto. - scrive su Facebook il collega Joe T. Vannelli - Con lui se ne va anche una parte della mia vita di produttore. Mi mancheranno i litigi, le risse, le critiche, i giudizi ma sopratutto il tuo talento nel trovare suoni e melodie ineguagliabili. Buon Viaggio Roberto".