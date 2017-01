Vendevano case all'insaputa dei proprietari: 5 indagati per truffa

I Carabinieri di La Spezia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque persone, indagate tutte per il reato di truffa e, a vario titolo, per delitti in materia di falsità ideologica, sostituzione di persona e riciclaggio.



"L'indagine è stata avviata a seguito di due denunce sporte agli inizi del 2016 da parte di una casalinga 40enne e di un pensionato 78enne, entrambi della Valdurasca, che si sono visti spogliati della proprietà di loro immobili siti nel prestigioso quartiere Migliarina della Spezia. - viene spiegato in una nota - Le investigazioni hanno accertato che gli indagati, attraverso documenti di identità falsificati, sostituendosi ai due denuncianti, si presentavano davanti a ignari notai e gli inducevano a predisporre procure speciali false, mediante le quali vendevano le suddette unità immobiliari ad acquirenti, anch'essi ignari, per il prezzo complessivo di 100mila euro".



"Uno di loro, inoltre, trasferiva la somma di 30mila euro circa, una parte dei proventi delle suddette vendite, su più conti correnti bancari e postali intestati ad un 60enne cittadino bulgaro, già residente a Carrara - ma dal 2015 irreperibile sul territorio nazionale - al fine di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita".