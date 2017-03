Salerno: intascano 1 milione di fondi UE per agricoltura, 7 arresti

Arrestati per truffa ai danni dell'UE.

"Il Nucleo Antifrode Carabinieri di Salerno denunciava, a seguito di accertamenti, 7 persone responsabili, a vario titolo, di truffa ai danni dell'UE e falsità ideologica avendo indebitamente percepito 1.043.832 euro relativi a contributi comunitari destinati all'agricoltura" si spiega in una nota dall'Arma.



"Le persone denunciate si adoperavano per la creazione, in tutto o in parte, di falsa documentazione finalizzata ad attestare la titolarità di terreni sottoposti a confisca e realizzavano un impianto serricolo in assenza di titolo abilitativo edilizio, producendo falsa documentazione, allo scopo di introitare le provvidenze UE" comunicano in ultimo i Carabinieri.