Roma: nuova truffa agli anziani con finto avvocato, arrestata 44enne

Arrestata a Roma una donna che voleva estorcere denaro ad una anziana 70enne.

"I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno arrestato una 44enne napoletana con l'accusa di truffa aggravata. La donna si era presentata a casa di una 70enne romana - viene fatto sapere in un comunicato dell'Arma -, residente in via degli Umbri, in qualità di incaricata di un avvocato che stava seguendo il fantomatico 'caso' del figlio, asseritamene coinvolto in un incidente per cui era stato trattenuto in una non meglio specificata caserma romana."



"Il finto avvocato aveva contattato telefonicamente la vittima designata, spiegandole che avrebbe dovuto versare una cospicua somma di denaro per far si che il figlio venisse rilasciato dalle Autorità ed evitargli l'arresto. In zona per un servizio perlustrativo, i Carabinieri, hanno notato gli strani atteggiamenti tenuti dalla truffatrice che, dopo essersi guardata bene attorno, è entrata nello stabile dove vive l'anziana. La complice del finto avvocato era riuscita a farsi consegnare dalla vittima ben 3.500 euro, ma è stata bloccata dai militari all'uscita. L'intera somma è stata restituita alla legittima proprietaria mentre l'imbrogliona è stata ammanettata e portata in caserma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" conclude la Benemerita.