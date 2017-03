Rimini: cerca di comprare orologi da 350mila euro con assegni scoperti

Arrestato un 58enne per tentata truffa aggravata.

"Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini all'esito di un indagine lampo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne pluripregiudicato di origine partenopea. L'accusa per lui è quella di possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e tentata truffa aggravata" viene esposto in una nota dall'Arma.



"L'uomo, distinto, ben vestito, ieri pomeriggio si è presentato presso una nota gioielleria del centro storico di Rimini e spacciandosi per rappresentante di orologi si è accordato con il proprietario per l'acquisto di 4 orologi di lusso, di varie marche, al prezzo di 350mila euro" proseguono i Carabinieri.



Si illustra: "All'atto del pagamento però, il gioielliere prima di ricevere gli assegni circolari emessi a suo favore da un istituto di credito al di fuori di questa provincia ha voluto controllare se i titoli erano coperti dai relativi fondi."



"Sebbene a quell'ora gli sportelli erano sovraccaricati da richieste qualcosa di strano è emerso. A questo punto sono intervenuti i militari allertati nel frattempo dal gioielliere. Il finto rappresentante - rivela in ultimo la Benemerita -, con tutta freddezza ha mostrato ai militari i suoi documenti (carta di identità, codice fiscale) che all'esito degli accertamenti sono risultati falsi come del resto i titoli presentati. L'uomo aveva apposto sul documento false generalità, di fantasia, al fine di eludere eventuale controllo da parte di operatori delle Forze di Polizia. I Carabinieri attraverso il sistema di foto-segnalamento sono riusciti ad identificare con certezza l'arrestato, tra l'altro pluripregiudicato anche per analoghi episodi. Stamane l'arrestato è stato condannato alle pena di 1 anno e mesi 8 da scontare ai domiciliari nel suo paese di origine."