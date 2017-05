Livorno: magnete sul contatore elettrico di un ristopub, titolare denunciato

Denunciato per truffa il titolare di un ristorante/discoteca a Calafuria.

"Sembravano bassi, decisamente troppo bassi i consumi elettrici di un noto esercizio pubblico (ristorante/discoteca) in Via del Littorale, località Calafuria. Ed infatti, quando la scorsa settimana i Carabinieri di Livorno hanno fatto il loro ingresso nel locale, accompagnati da personale dell'Enel, ne avevano accertato il motivo: un potente magnete posto sopra il contatore in grado di ridurre fino al 93% i consumi registrati rispetto a quelli effettivi" illustrano in una nota dall'Arma.



"Gli accertamenti tecnici che ne sono seguiti hanno consentito di documentare che l'utilizzo di tale espediente si era stato protratto per almeno 6 anni e che il danno per le cinque società erogatrici di energia succedutesi nel tempo è ammontante a circa 112.000 euro. L'amministratore unico della srl coinvolta, 49enne livornese, dovrà adesso difendersi dall'accusa di truffa" riportano infine i Carabinieri.