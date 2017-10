Invia foto assegno con cellulare: truffatore lo riproduce e va all'incasso

Arrestato per truffa un 30enne veneziano.

"I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Venezia, ritenuto responsabile del reato di truffa. L'attività investigativa sviluppata dai militari della Stazione di Bagnoli Irpino prende spunto dalla denuncia presentata da un uomo del posto che, in cerca di una fiammante Porsche, credeva di aver trovato l'auto dei suoi sogni su un noto sito di annunci online" scrive in un comunicato l'Arma.

"Il sedicente venditore, ricevuta la foto dell'assegno dell'importo di 39mila euro, inviatogli con il cellulare al solo fine di permettere di verificare la validità del titolo, ne riproduceva uno falso e lo poneva all'incasso. Quindi si rendeva irreperibile. Gli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma, permettevano di risalire all'identità del giovane malfattore, già gravato da precedenti di polizia, che, alla luce delle evidenze raccolte, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino" viene chiarito infine dai Carabinieri.