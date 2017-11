Cisliano: lanciano bulloni e tentano truffa dello specchietto, un arresto

Arrestato un 42enne per aver cercato di truffare un 61enne.

"I Carabinieri della Stazione di Bareggio (Milano) hanno tratto in arresto un 42enne e denunciato in stato di libertà una 36enne - espongono in una nota dall'Arma -, italiani, cugini, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di truffa aggravata. Nel corso del servizio di controllo del territorio, una pattuglia di Carabinieri ha notato 3 persone discutere nel parcheggio del cimitero di Cisliano, vicino a due automobili."



"I militari si sono avvicinati per verificare cosa fosse accaduto scoprendo che un 61enne italiano veniva accusato di aver urtato, nel tentativo di un sorpasso, lo specchietto retrovisore del veicolo dei due cugini. I truffatori, dopo aver scagliato dei bulloni contro la vettura della vittima, la avevano invitata ad accostare, facendo notare lo specchietto penzolante e la presenza di alcuni segni sulla carrozzeria dell'auto. I due complici per risolvere la questione stavano quindi chiedendo la consegna immediata di contanti, paventando un danno economico notevole nel caso in cui l'incidente fosse stato segnalato alle Autorità" proseguono i Carabinieri.



Dalla Benemerita si fa sapere in ultimo: "A bloccare il progetto criminoso sono però intervenuti i Carabinieri, che hanno rinvenuto nell'auto dei truffatori alcuni bulloni e pastelli a cera spezzettati, idonei ad essere lanciati e a lasciare segni visibili sulle carrozzerie dei veicoli."