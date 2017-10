Bollette a 28 giorni: nessun accordo senza i rimborsi, dice Codacons

Il Codacons sulle bollette a 28 giorni.

"Non basta il passo indietro delle compagnie telefoniche sulle bollette a 28 giorni, con Tim che ha dato la disponibilità a fare da mediatore col Ministero dello Sviluppo economico in rappresentanza degli operatori del settore, al fine di giungere ad una soluzione condivisa" riferisce in una nota il Codacons.



«Si tratta di una operazione che non convince i consumatori, tesa solo ad evitare provvedimenti normativi che potrebbero arrecare danni economici alle compagnie telefoniche - afferma il presidente Carlo Rienzi - Il Codacons e gli utenti italiani non accetteranno alcun passo indietro sulle bollette a 28 giorni che non prevederà anche il rimborso ai consumatori delle maggiori somme pagate a causa dell'illegittima prassi sulle fatturazioni».



«Nello specifico le società devono non solo ritornare alle bollette mensili, ma anche restituire agli utenti i soldi che questi hanno speso per effetto della fatturazione a 28 giorni, 1,19 miliardi di euro all'anno solo per la telefonia fissa e gli abbonamenti Sim. In tal senso - avvisa Rienzi - siamo pronti ad una class action se gli operatori telefonici non accoglieranno a nostra richiesta».



Viene sottolineato in ultimo: "Intanto oggi l'associazione ha inviato a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia un esposto in cui si chiede di indagare per truffa aggravata e appropriazione indebita in merito alle bollette a 28 giorni vietate dall'Agcom."