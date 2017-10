Avellino: vende su internet smartphone a prezzo stracciato, ma non li consegna

Denunciato per truffa un 25enne cagliaritano.

Grazie anche all'azione di contrasto intrapresa dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino è stato deferito alla competente autorità giudiziaria un 25enne della provincia di Cagliari.

"A cadere nella sua trappola, - viene diffuso in una nota - un uomo di un comune della Valle del Cervaro che, in cerca di un buon affare, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di alcuni smartphone di ultima generazione in vendita su un noto sito di annunci on-line, tant'è che decide di acquistarne due".

"Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento mediante il versamento dell'importo su carta prepagata. - si specifica - Ricevuto il compenso pattuito, il fittizio venditore ometteva la consegna dei prodotti acquistati. La vittima, ricordando anche quanto letto sulla locandina realizzata dall'Arma e vista affissa in paese, non esitava quindi a sporgere denuncia presso la locale Caserma dei Carabinieri. Gli investigatori, a seguito di mirate indagini, riuscivano ad identificare e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento il 25enne, ritenuto responsabile del reato di truffa".