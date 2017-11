Treni: modifiche alla circolazione per lavori fermata Bergamo Ospedale

Ferrovie dello Stato informa sulla modifica alla circolazione.

"Lavori di potenziamento infrastrutturale, fra Ponte San Pietro e Bergamo, per la realizzazione della nuova fermata di Bergamo Ospedale" viene scritto in un comunicato dalle Ferrovie dello Stato.



"Sono le attività che Rete Ferroviaria Italiana ha in programma dal 3 al 25 novembre sulle linee Milano-Carnate-Bergamo e Lecco Bergamo. Per consentire l'operatività del cantiere alcuni treni saranno cancellati fra Ponte San Pietro e Bergamo e sostituiti con bus. Gli orari potranno variare in relazione alla condizione del traffico stradale. Per maggiori informazioni sulle modifiche alla circolazione consulta la locandina in allegato" si specifica infine dalla società del trasporto ferroviario.