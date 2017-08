Treni: dal 3 settembre nuovo Frecciargento tra Foggia e Roma

Trenitalia informa su un nuovo collegamento giornaliero Frecciargento.

"Partirà il prossimo 3 settembre un nuovo collegamento giornaliero Frecciargento di Trenitalia tra Foggia e Roma con tempi di viaggio sotto le tre ore. Le due nuove corse faranno fermate intermedie a Benevento e Caserta potenziando così l'offerta tra il capoluogo dauno e la Capitale" segnalano in un comunicato le Ferrovie dello Stato.

La società del trasporto ferroviario descrive: "La prima corsa da Roma Termini partirà alle 16:55 con arrivo a Foggia alle 19:45. La partenza della prima corsa da Foggia è prevista, invece, il 4 settembre alle 5:00 con arrivo all'hub capitolino alle 7:42. Sale così a otto treni al giorno l'offerta di Frecciargento tra Foggia e Roma."

"Grazie al nuovo collegamento, da Foggia in sole 2 ore e 42' si potrà arrivare a Roma la mattina presto (attualmente il primo arrivo da Foggia a Roma è alle 11:23), avendo più tempo a disposizione e una maggiore scelta negli orari di ritorno del pomeriggio. I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia con prezzi a partire da 19,90 euro" si comunica in conclusione.