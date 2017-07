Summer Jamboree 2017: treni straordinari per Senigallia dal 29 luglio

Partnership tra Trenitalia e Summer Jamboree di Senigallia.

"Trenitalia e Summer Jamboree di Senigallia, un connubio nato quest'anno che punta a fare del treno il vettore privilegiato per partecipare a tutti gli eventi in cartellone. Sono previsti treni straordinari per tutta la durata del festival, in programma dal 29 luglio al 6 agosto" informano in una nota le Ferrovie dello Stato.



La società del trasporto ferroviario riporta quindi: "I convogli faciliteranno il deflusso notturno da Senigallia verso Ancona, Rimini e San Benedetto del Tronto. Ed effettueranno tutte le fermate intermedie, per permettere ai partecipanti un ritorno facile e sicuro. I biglietti per i treni straordinari - istituiti in collaborazione con Regione Marche, committente e programmatrice dei servizi ferroviari regionali - saranno acquistabili da martedì 25 luglio su tutti i canali di vendita Trenitalia."



"Il Summer Jamboree è un festival internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50 - giunto alla 18° edizione - che ogni anno richiama a Senigallia centinaia di migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo, desiderosi di rivivere le atmosfere retrò del sogno americano degli anni '50" proseguono le FS.



Viene diffuso: "Internazionali anche gli artisti che vi prenderanno parte, in arrivo dall'Australia, dalla Cina, dagli Stati Uniti e da tutta Europa. Dal 26 luglio al 6 agosto, quindi gonne a ruota, ciuffi, feste swing, scarpe bicolore, scintillanti auto d'epoca, moda glamour, spensieratezza, allegria, ballo in stile e atmosfere polinesiane in spiaggia, conquisteranno Senigallia."



"Novità appetitose che si aggiungono ai must del Festival: il Burlesque show (il 4 agosto al teatro La Fenice) - si illustra in ultimo -, l'Hawaiian Party sulla spiaggia (2 agosto), il Rock and Roll Show con la Abbey Town 22 Pieces Big Band e ospiti, la Djs Parade (5 agosto) e il Dance Show (30 luglio)."