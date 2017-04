Romics 2017: più treni per andare alla rassegna del fumetto alla Fiera di Roma

Trenitalia aumenta i treni per i passeggeri che vogliono visitare Romics 2017 alla Fiera di Roma.

"Più treni, sabato 8 e domenica 9 aprile, per raggiungere Romics, la rassegna internazionale del fumetto alla Fiera di Roma. Trenitalia Lazio, su indicazione della Regione Lazio, potenzierà l'offerta con 31 corse aggiuntive sulla FL1 Roma - Fiumicino Aeroporto", informano in una nota le Ferrovie dello Stato.



"Un incremento di circa 42 mila posti rispetto ai 139 mila ordinari. Nello specifico: sabato 8 aprile saranno 11 i collegamenti straordinari fra Roma Ostiense/Tiburtina e Fiumicino Aeroporto domenica 9 aprile - chiarisce quindi la società del trasporto ferroviario -, giornata di chiusura della rassegna, le corse aggiuntive arriveranno a 20."



"Tutti i collegamenti straordinari per Romics saranno effettuati con un treno Vivalto (otto carrozze). In previsione del grande afflusso di viaggiatori Trenitalia Lazio potenzierà anche il servizio di assistenza nelle stazioni di Fiera di Roma - scrivono infine le FS -, Roma Tiburtina, Roma Ostiense e Roma Trastevere."