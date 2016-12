Roma Termini: tenta arrivare ai treni con documenti fai da te, denunciato

"Un 49enne originario di Milano, ma da tempo residente a Roma e con precedenti, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini con le accuse di false attestazioni a pubblico ufficiale sull'identità personale. L'uomo, visibilmente alticcio, era stato notato camminare con passo non propriamente fermo all'interno della stazione ferroviaria, motivo per cui i Carabinieri hanno deciso di tenerlo d'occhio" diffonde in un comunicato l'Arma.



"Quando si è presentato ai varchi di accesso alla banchina di partenza dei treni - informa in conclusione la Benemerita -, il 49enne ha esibito al personale addetto al controllo la fotocopia a colori di una placca metallica e una tessera di riconoscimento 'fai-da-te' su cui erano riportate le proprie generalità. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che hanno sequestrato il materiale e denunciato a piede libero il possessore."