Fs, treni: stop fra Pianoro e Vernio sulla Bologna-Prato dal 16 agosto

Le Ferrovie dello stato informano sulla tratta Bologna-Prato.

"Circolazione ferroviaria sospesa da mercoledì 16 a sabato 26 agosto fra le stazioni di Pianoro e Vernio, sulla linea convenzionale Bologna-Prato, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire importanti interventi di manutenzione straordinaria - rifacimento arco rovescio - all'interno della galleria Monte Adone" si informa in una nota.

"Contestualmente, nella stazione di San Benedetto Val di Sambro sarà innalzato a 55 cm il secondo marciapiede - secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani - per consentire un più agevole accesso ai treni" prosegue la società del trasporto ferroviario.



Le FS proseguono in ultimo: "Previste anche attività di rinnovo degli scambi della linea e il rifacimento delle canalette per il drenaggio delle acque. Durante l'attività dei cantieri gli orari e le caratteristiche del servizio cambieranno rispetto alla normale offerta. In particolare, i treni Regionali saranno limitati nelle stazioni di Pianoro (se diretti a sud) e Vernio (se diretti a nord). I collegamenti fra Pianoro e San Benedetto Val di Sambro saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus con cadenza oraria e fermate a Monzuno e Grizzana. Previste anche tre coppie di autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio, con partenza al mattino, a metà giornata e nel tardo pomeriggio. Modifiche anche al servizio dei treni Intercity ed Euronight, con trasbordo dei passeggeri su treni Alta Velocità dedicati nella tratta Bologna-Firenze (e viceversa). I treni Intercity Notte seguiranno invece un percorso alternativo (via Rimini-Falconara-Orte) e non fermeranno a Prato, Firenze, Arezzo, Terontola, Chiusi e Orvieto. Regolare il servizio sulla linea AV Bologna - Firenze. Il nuovo orario, in vigore esclusivamente dal 16 al 26 agosto, è consultabile nelle stazioni e su www.trenitalia.com."