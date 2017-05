Bologna: 7 maggio treni sospesi durante brillamento residuato bellico

Ferrovie dello Stato informa sulle sospesioni dei treni durante la rimozione di un residuato bellico scoperto a Bologna.

"Domenica 7 maggio dalle ore 8:00 alle 11:00 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Bologna Centrale e Pianoro (linea convenzionale Bologna - Prato) e fra Bologna Centrale e Firenze S.M.N. (linea Alta Velocità Bologna - Firenze)" informano in una nota le Ferrovie dello Stato.



"Il provvedimento, disposto dalla prefettura di Bologna, è necessario per consentire la rimozione di un residuato bellico rinvenuto nel comune di Bologna in un'area prossima alla sede ferroviaria. L'orario di termine delle attività potrà variare in base all'effettivo completamento delle operazioni. Alcuni treni Regionali, Intercity e AV subiranno ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Maggiori informazioni nelle locandine allegate" si evidenzia infine dalla società del trasporto ferroviario.