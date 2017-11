Artissima 2017: ingressi 2x1 se a Torino si va in treno

Convenzione tra Trenitalia e la fiera Artissima 2017.

"In treno a Torino per assistere ad Artissima 2017, la principale fiera d'arte contemporanea in Italia in programma dal 3 al 5 novembre a Lingotto Fiere. In occasione della rassegna internazionale Trenitalia ha infatti riservato ai propri clienti particolari agevolazioni e sconti per chi raggiungerà il capoluogo piemontese: i soci Carta Freccia in arrivo a Torino con le Frecce o con i treni Intercity Trenitalia potranno visitare la fiera con l'offerta 2x1; ai clienti del trasporto regionale, possessori di biglietto o abbonamento, è riservata la stessa agevolazione (2x1 all'ingresso); i clienti che compreranno online il biglietto per Artissima potranno inoltre approfittare di un ulteriore sconto del 20% sul prezzo Base del titolo di viaggio Trenitalia per tutti i treni a lunga percorrenza in arrivo a Torino. Per usufruire della riduzione il biglietto deve essere acquistato attraverso uno degli Uffici Gruppi Trenitalia" scrivono in un comunicato le Ferrovie dello Stato.