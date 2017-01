Traffico esseri umani: sanzionare chi va a prostitute, chiedono Bini e Puglisi (PD)

"Il traffico di esseri umani è la terza industria illegale (a livello mondiale) per fatturato: è la forma moderna del vecchio commercio degli schiavi e le vittime sono soprattutto donne e bambini" denunciano in una nota le deputate PD Caterina Bini e Francesca Puglisi, nell'annunciare per giovedì 19 gennaio il convegno dal titolo "Contro la schiavitù della prostituzione", in programma nella Sala Aldo Moro di Montecitorio.



Le parlamentari specificano infatti che quello dl traffico di esseri umani " èun fenomeno sommerso che sfugge ad indagini sistematiche, ed è possibile solo fare delle stime: - spiegando - sarebbero 21 milioni le vittime di tratta nel mondo (dati ONU), di cui 5,5 milioni minori d'età. Il 75 per cento delle vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale sono donne e ragazze minorenni. In Italia si stima che siano tra le 75.000 e 120.000 le donne che si prostituiscono, sia sulle strade che al chiuso. Il 65% è in strada, il 37% è minorenne, tra i 13 e i 17 anni. Provengono da Nigeria (36%) Romania (22 %) Albania (10,5%) Bulgaria (9%) Moldavia (7%), le restanti da Ucraina, Cina e altri paesi dell'Est".



"Sono 9 milioni i clienti, con un giro d'affari di 90 milioni di euro al mese. - si sottolinea inoltre - Questi dati mostrano che il tema della tratta di esseri umani è tragicamente e indissolubilmente legato allo sfruttamento sessuale che, a sua volta, è legato alla violenza di genere, essendo donne la quasi totalità delle persone che si prostituiscono ed essendo uomini i clienti".



"Numerosi studi hanno dimostrato che le persone che si prostituiscono hanno subito abusi nell'infanzia e nell'adolescenza e provengono da situazioni di povertà. - viene inoltre segnalato - I compratori di sesso, i clienti, sfruttano questa situazione di marginalità sociale, così come i trafficanti".



Le due esponenti dem ricorda quindi: "Già lo scorso giugno abbiamo presentato una proposta di legge sia alla Camera che al Senato che mira a sanzionare chi si avvale di prestazioni sessuali offerte da soggetti che esercitano la prostituzione in qualsiasi luogo pubblico o privato. In questo modo si vuole colpire la domanda in modo da ridurre anche l'offerta di un mercato abietto in cui le vittime sono soggetti deboli e vulnerabili".