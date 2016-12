Vicenza: sequestrati 13 quintali di formaggio senza rintracciabilità di filiera

"Ispezioni e sequestri di formaggi da parte dei Carabinieri del Comando Politiche Agricole e Alimentari nell'ambito di un mirato largo raggio di specialità sulla tracciabilità e la qualità dei prodotti lattiero caseari. I dipendenti Nuclei Antifrodi Carabinieri - riferiscono in una nota dall'Arma -, negli ultimi giorni, hanno controllato complessivamente 14 aziende lattiero-casearie ricadenti nel territorio delle province di Vicenza e di Trento, a tutela del consumatore e dei produttori onesti."



"In particolare, i militari del Reparto Specializzato, in un caseificio del Vicentino hanno rinvenuto e sequestrato oltre 13 quintali di formaggio privo della documentazione di 'rintracciabilità di filiera' e latticini con il termine minimo di conservazione superato" proseguono i Carabinieri.



"Altri prodotti lattiero caseari sono stati rinvenuti nel deposito della cosiddetta unità operativa del caseificio, gravemente carente sui requisiti igienico-sanitari. Per Il formaggio sequestrato privo di rintracciabilità in fase di filiera ascendente, l'Autorità Sanitaria Veterinaria, convocata sul posto, ha emesso un provvedimento di distruzione dello stesso e la chiusura del magazzino di stoccaggio. Comminate sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate nelle fasi del processo produttivo e la mancata applicazione del piano di autocontrollo aziendale" viene reso noto infine dalla Benemerita.