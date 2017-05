Frodi alimentari: miele e 70 kg di ortofrutta biologica sequestrati

Blitz a tutela dei comparti del biologico e dei marchi di tutela.

"Intensificati i controlli sulla tracciabilità finalizzati al contrasto alle frodi alimentari effettuati dal comando carabinieri politiche agricole e alimentari-nuclei antifrodi carabinieri - nel campo agroalimentare a tutela dei comparti del biologico e dei marchi di tutela. I Nuclei Antifrodi Carabinieri, a seguito di accertamenti svolti sul territorio nazionale, sequestravano 55 confezioni di prodotti alimentari vari (yogurt, frutta fresca, prodotti da forno, legumi) e 70 kg di prodotti ortofrutticoli dichiarati come biologici, 145 kg d'insaccati e 83.800 etichette evocanti prodotti a Denominazione di Origine Protetta" fanno sapere in un comunicato dall'Arma.



"Nell'ambito dei controlli preordinati finalizzati al contrasto delle frodi alimentari, eseguiti con l'I.C.Q.R.F. di Napoli, venivano sottoposti a sequestro 239 barattoli di miele dichiarato biologico. Venivano riscontrate violazioni alle normative in materia di tracciabilità e qualità dei prodotti agricoli e alimentari contestate sanzioni per 13.000 euro" precisano in conclusione i Carabinieri.