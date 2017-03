Forlì-Cesena: sequestrate 35.000 uova prive di rintracciabilità

Sequestro nella provincia di Forlì-Cesena di uova destinate al commercio.

"Nel corso dei controlli straordinari, disposti dal comando carabinieri politiche agricole e alimentari a tutela del consumatore e degli operatori di settore, in ordine alle norme su etichettatura e tracciabilità dei prodotti agroalimentari il nucleo antifrode carabinieri di Parma procedeva al sequestro di prodotti nel settore avicolo. - viene reso noto - Il Nucleo Antifrode di Parma, a seguito di azione di monitoraggio presso aziende avicole ubicate nella provincia di Forlì-Cesena, procedeva al sequestro di 35.000 uova fresche riscontrando violazioni in tema di rintracciabilità ed etichettatura".



"Nella casistica di specie la mancanza o l'incompletezza delle informazioni crea un danno al consumatore e agli operatori di settore onesti e, inoltre, il non poter conoscere la provenienza dell'alimento crea potenziali elementi di pericolosità ai danni della salute di consumatori. - si specifica - L'attività s'inquadra nella più ampia strategia di controlli a tutela del comparto, che già nelle scorse settimane hanno portato al sequestro di 50.000 uova".