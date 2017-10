G8 Genova, Corte UE diritti umani: a Bolzaneto fu tortura, Italia condannata

Ormai non ci sono più dubbi. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha nuovamente ribadito che gli atti commessi dalle forze dell'ordine durante il G8 di Genova del 2001 sono atti di tortura, in questo caso quelle perpetrate nella caserma di Bolzaneto.

Sentenze simili sono state emesse già nel 2015 e nel 2016, a seguito delle quali l'Italia ha finalmente introdotto nel codice penale il reato di tortura, anche se non conforme al testo ONU.

Strasburgo ha quindi condannato l'Italia per queste azioni e perché lo Stato non ha condotto un'indagine efficace. I giudici hanno infatti riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere tra 10mila e 85mila euro a testa per i danni fisici e morali subiti nella caserma di Bolzaneto, dove furono condotti circa 240 persone a seguito dei disordini legati al G8 di Genova.

Nella stessa sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia ritenendo tortura anche quanto inflitto nel 2004 ai detenuti Andrea Cirino e Claudio Renne da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria di Asti.