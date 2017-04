G8 Genova, Bolzaneto: governo ammette maltrattamenti e assenza legge su tortura

La Corte europea dei diritti dell'uomo fa sapere che il governo italiano ha patteggiato con 6 vittime delle violenze di Bolzaneto, a margine del G8 di Genova, riconoscendo i casi di maltrattamenti e l'assenza di leggi adeguate a tutelare i cittadini, come quella sulla tortura.

La Corte europea dei diritti umani fa sapere di aver preso atto della risoluzione amichevole tra lo Stato italiano e 6 dei 65 cittadini (tra italiani e stranieri) rimasti vittime delle violenze nella caserma di Bolzaneto, subite tra il 21 e 22 luglio 2001 ai margini del G8 di Genova.



Il governo italiano ha infatti raggiunto una risoluzione amichevole con questi 6 cittadini che erano ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a cui verserà 45mila euro ciascuno. Inoltre, lo Stato sarà obbligato a predisporre corsi di formazione specifici sul rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle forze dell'ordine.



Con l'accordo il governo afferma di aver "riconosciuto i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto come anche l'assenza di leggi adeguate. E si impegna a adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura".



Il processo di appello per le violenze di Bolzaneto si era concluso nel giugno 2013 con 7 condanne e quattro assoluzioni, anche se le pene inflitte sono state quesi integralmente coperte da indulto. Questo perché in Italia, nonostante le istituzioni chiedano per esempio verità per Giulio Regeni, non esiste ancora il reato di tortura.



Reato che, secondo una indagine realizzata da Doxa per Amnesty International, dovrebbe essere introdotto per 6 italiani su 10, anche se il report svela che per 1 italiano su 2 la tortura nel nostro Paese non esiste, una realtà riconosciuta invece solo dal 33% degli intervistati (basti pensare a quanto successo allo stalliere di Torino). "Da questa indagine emerge con chiarezza che dobbiamo continuare a lavorare con tutte le nostre forze per portare all'attenzione delle istituzioni, dell'opinione pubblica e dei media il tema della tortura, far crescere la consapevolezza su quello che avviene nel nostro paese e fuori dai nostri confini, dare voce a chi non ce l'ha", dichiara in una nota Riccardo Noury portavoce Amnesty International Italia.