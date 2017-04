Tiro a volo, skeet: oro e argento per Bacosi e Spada nel Campionato internazionale femminile

Primo e secondo posto nello skeet per le azzurre del tiro a volo Diana Bacosi e Katiuscia Spada, che hanno gareggiato nel Campionato Internazionale di Trap Femminile ad Abu Dhabi.

Primo e secondo posto per le azzurre del tiro a volo Diana Bacosi e Katiuscia Spada, protagoniste nella gara di skeet del Campionato Internazionale di Trap Femminile ad Abu Dhabi.



L'olimpionica dello skeet di Rio, 70/75 in qualificazione in finale, con 56/60 si è imposta sulla compagna di squadra Katiuscia Spada (72; 54) e la tiratrice dell'Azerbaijan Nurlana Jafarova (66+4; 40/50).



«Prima di tutto sono contenta. Una vittoria dà sempre morale, ma sono particolarmente soddisfatta di come ho sparato in finale. - commenta Diana Bacosi - Sinceramente nelle prime gare della stagione ho fatto fatica a digerire la nuova formula. Passare da 16 piattelli di finale del precedente quadriennio olimpico ai 60 previsti da ora in poi per poter sperare di vincere c'è bisogno di un modo diverso di approcciarsi alla competizione. Aver fatto solo 4 zeri nel momento cruciale, quando conta sbagliare poco, è il segnale che sono entrato nel clima e nello spirito del percorso che occorrerà fare per essere competitivi per i prossimi anni e, perché no, alla prossima Olimpiade».