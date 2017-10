Tiro a volo: Filippelli record e vittoria finale Coppa del Mondo dello Skeet

Riccardo Filippelli vince la finale di Coppa del Mondo di Skeet con un nuovo record in finale, battendo l'inglese Ben Llewellin. Quindi l'azzurro Gabriele Rossetti.

Riccardo Filippelli ha vinto la finale di Coppa del Mondo di Skeet Maschile (tiro a volo) con un nuovo record in finale. Il militare di Pistoia ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 122/125 ed il quinto posto assoluto. In finale Filippelli ha affrontato l'inglese Ben Llewellin e, dopo aver terminato i piattelli regolamentari entrambi con lo score di 59/60, nuovo record del Mondo di finale, i due tiratori hanno proseguito il duello nello spareggio, vinto dall'azzurro con +4 a +3.

"Ho affrontato la finale con la consapevolezza con non era possibile sbagliare. Mi sono chiuso ed ho pensato solo al bersaglio tenendo il fucile ben saldo al viso" commenta Riccardo Filippelli.

Si deve invece accontentare del quinto posto l'olimpionico Gabriele Rossetti. "Ho buttato la fucilata in due occasioni e, anche se ho preso la mano e non più sbagliato, non sono riuscito a recuperare lo svantaggio sui migliori" ammette l'azzurro.