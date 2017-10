Tiro a volo, Coppa del Mondo: terzo nel double trap Davide Gasparini

Dopo Riccardo Filippelli sale sul podio anche Davide Gasparini, che agguanta il terzo posto nella finale di Coppa del Mondo di tiro a volo nella specialità double trap.

"Un altro azzurro è salito sul podio nella finale di Coppa del Mondo di tiro a volo a New Delhi. Nel Double Trap Davide Gasparini si è classificato al terzo posto bissando il risultato ottenuto nella stessa finale di Abu Dhabi nel 2013" viene illustrato in un comunicato del CONI.

"Il militare di Gabicce Mare è entrato in finale con il punteggio di 137/140 (+5), la quarta posizione assoluta, ma nel round decisivo è riuscito a migliorarsi salendo sull'ultimo gradino del podio con lo score di 56/60" prosegue il Comitato olimpico nazionale italiano.



«Ho sparato bene e sono soddisfatto della gara - ha commentato al termine della finale - E' stata una stagione impegnativa, sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale. Siamo stati condizionati dalla decisione della ISSF di eliminare la nostra gara dal programma olimpico e non è stato semplice mantenere la concentrazione e trovare la motivazione per andare avanti».

Ha vinto invece la Coppa di cristallo il cinese Binyuan Hu che ha preceduto l'indiano Sangra Dahiya.



Si specifica quindi: "Fuori dallo spareggio per la finale Daniele Di Spigno. Il poliziotto pluricampione del mondo di Terracina ha pregiudicato la sua gara nella prima serie, chiusa con 22/30, e non è riuscito a recuperare lo svantaggio malgrado la seconda serie perfetta (30/30) e le altre tre chiuse a buoni livelli. Alla fine il suo 134/150 gli ha regalato l'ottava piazza".