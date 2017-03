Tiro a volo, Coppa del Mondo skeet: Marco Sablone vince la prova di Acapulco

Anche la seconda prova di Coppa 2017 skeet maschile di tiro a volo è stata vinta da un italiano, il 29enne Marco Sablone che ha battuto nella finale lo statunitense Frank Thompson.

Anche la seconda prova di Coppa 2017 skeet maschile di tiro a volo, disputata ad Acapulco, è stata dominata da un italiano. Marco Sablone, 29enne di Roma, ha infatti vinto dopo essere entrato in finale con 122 su 125, miglior punteggio di giornata.



Dopo aver superato indenne tutti gli sbarramenti, Marco Sablone si è quindi scontrato con lo statunitense Frank Thompson, con score finale di 55/60 a 53/60.



"E' stata una gara davvero molto impegnativa - ha dichiarato Sablone - Sono contento di come l'ho gestita e, ovviamente, del risultato finale. Ho lavorato tanto per raggiungere questo risultato. Tanti anni di sacrifici e di abnegazione ripagati lasciandomi un sapore dolcissimo in bocca".



Solo ventesimo invece l'altro azzurro in gara, Valerio Andreoni che ha chiuso la gara con due ottimi 24 su 25, me nelle serie intermedie ha infilato due 22 ed un 23 che lo hanno bloccato a metà classifica, facendolo chiudere con il totale di 115.